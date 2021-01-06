Американская столица вполне может стать следующей «Хиросимой» в истории человечества, считает эксперт из Китая Дю Вэньлун. Он обращает внимание на то, что Соединенные Штаты включили в бюджетные расходы на усовершенствование ядерной энергетики модернизацию малоатомной бомбы W76-2.

Эксперт считает, что США сильно рискуют, продолжая разработку этого оружия. Он поясняет, что подобные бомбы больше годятся для сдерживания атак других государств, чем для агрессивных действий. И если Вашингтон принял решение модернизировать их, то чувствует, что его политика вполне может спровоцировать вероятного противника на нанесение удара.

Такой исход нельзя исключать, так как еще после упомянутой Хиросимы, на которой США испытывали свое ядерное оружие, многие страны мира обзавелись отнюдь не мирным атомом и готовы провести контратаку против Соединенных Штатов. Которая сотрет с лица земли не только Вашингтон, но и другие американские города.