читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская столица вполне может стать следующей «Хиросимой» в истории человечества, считает эксперт из Китая Дю Вэньлун. Он обращает внимание на то, что Соединенные Штаты включили в бюджетные расходы на усовершенствование ядерной энергетики модернизацию малоатомной бомбы W76-2.

Эксперт считает, что США сильно рискуют, продолжая разработку этого оружия. Он поясняет, что подобные бомбы больше годятся для сдерживания атак других государств, чем для агрессивных действий. И если Вашингтон принял решение модернизировать их, то чувствует, что его политика вполне может спровоцировать вероятного противника на нанесение удара.

Такой исход нельзя исключать, так как еще после упомянутой Хиросимы, на которой США испытывали свое ядерное оружие, многие страны мира обзавелись отнюдь не мирным атомом и готовы провести контратаку против Соединенных Штатов. Которая сотрет с лица земли не только Вашингтон, но и другие американские города.

Вам может понравиться

Новак уверен, что поддержка ЕС поможет России достроить “Северный поток-2”

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что единственная причина, по которой США вводит…

Американские эксперты напомнили о попытке США уничтожить советские ПВО

Военные обозреватели издания Military Watch, статью в котором перевел портал «ПолитРоссия», вспомнили…

Американские военнослужащие покинули крупнейшую базу в Афганистане

Соединенные Штаты вывели последних 300 военнослужащих со своей базы «Шэнк», которая расположена…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C |