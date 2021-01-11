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Часть симптомов коронавирусной инфекции может сохраняться в течение шести месяцев после излечения от болезни, уверены китайские врачи. Чтобы подтвердить эту теорию, они наблюдали за 1700 пациентов, которые переболели Covid в период с января по май прошлого года.

Большая часть испытуемых заразились коронавирусом еще до того, как появилось название инфекции. Несмотря на это, они до сих пор ощущают отдельные признаки болезни. Чаще всего встречается слабость в мышцах и хроническая усталость – об этих симптомах рассказало 63 процента людей, участвующих в исследовании. Еще 26 процентов борются с бессонницей, а 23% испытывают стресс и время от времени впадают в депрессии.

Заместитель руководителя Центра респираторных заболеваний китайской столицы заявил, что пациентам требуется длительная реабилитация, на протяжении которой они должны находиться под наблюдением врачей.

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