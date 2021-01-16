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Уже к марту текущего года количество погибших от коронавирусной инфекции достигнет 5 миллионов человек, уверены исследователи из Китая. Они заявили, что этот год будет еще хуже, чем предыдущий, так как человечество пока не справляется с Covid-19.

По расчетам ученых, в период с января по март количество жертв инфекции будет стремительно расти. Если сейчас оно составляет около 2 миллионов, то к началу весны вполне может достичь страшной цифры в 5 млн летальных случаев.

Количество заболевших Covid-19 тоже существенно вырастет, заявляют исследователи. Сейчас на планете зарегистрировано 92 миллиона случаев заражения, однако уже к началу марта число инфицированных возрастет почти вдвое. Причем наиболее сильный удар коронавирусная инфекция нанесет по Соединенным Штатам.

Ученые подчеркивают, что Китаю удалось справиться с инфекцией еще во время первой волны благодаря оперативным и жестким действиям. Однако в других странах мира по-прежнему наблюдаются резкие вспышки, которые обусловлены мутациями коронавируса.

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