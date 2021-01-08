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Ученые сразу трех китайских исследовательских институтов создали совершенно новую стратегию генной терапии, которая в настоящий момент находится на стадии экспериментов. Главной их задачей было определение генов, которые способствуют старению.

Полногеномное исследование стволовых клеток, из-за которых человеческий организм начинает стареть раньше, чем обычно, провели на основе CRISPR/Cas9, что позволило обнаружить более сотни таких генов. Помимо этого, ученым удалось выявить еще 50 генов, «отключение» которых позволяет замедлить процесс старения и даже запустить омоложение организма.

Основным из них оказался KAT7, который кодирует гистонацетилтрансферазу. Именно этот ген назвали ключевой мишенью генной терапии против старения. Все дело в том, что когда наблюдается экспрессия данного гена, то клетки начинают стареть быстрее. Но стоит ему ослабеть, и процесс замедляется.

Ученые считают, что если инактивировать KAT7, то запустится процесс омоложения стволовых клеток, уже подверженных старению. Но для использования метода в лечении необходимо проводить дополнительные эксперименты.

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