читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Синьхуа сообщили, что, начиная с 1 апреля текущего года, Сферическим телескопом с 500-метровой апертурой FAST, расположенным в КНР, смогут пользоваться иностранные ученые.

В китайской астрономической обсерватории, являющейся оператором данного радиотелескопа, позднее подтвердили данную информацию. Они отметили, что исследователи из других стран мира смогут вскоре начать подавать заявки на применение устройства. С помощью него им удастся наблюдать за отдаленными космическими объектами.

Цзян Пэн, ведущий инженер FAST, отметил, что в текущем году зарубежные специалисты смогут рассчитывать на 10 процентов от рабочего времени телескопа – оставшийся период будет выделен китайским ученым. График использования устройства подготовят к 1 августа.

Вам может понравиться

Шесть космических полетов, которые с нетерпением ждут в 2021 году

1 Программа “Артемида” [Artemis 1]2 Миссии на Марс3 “Чандраян-3”4 “Чандраян-1”5 “Чандраян-2”6 Новый…

В Гарварде заявили, что астероид Оумуамуа состоит из мусора инопланетян

Учёный из Гарварда Ави Лоэб заявил, что межзвёздный объект Оумуамуа является мусором…
  • Анна
  • 05.01.2021
  • читать 1 минуту

Российские учёные предположили, что некоторые чёрные дыры могут являться порталами в отдалённые части Вселенной

Группа российских учёных выдвинула предположение о том, что некоторые чёрные дыры могут…
  • Анна
  • 05.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C |