В информагентстве Синьхуа сообщили, что, начиная с 1 апреля текущего года, Сферическим телескопом с 500-метровой апертурой FAST, расположенным в КНР, смогут пользоваться иностранные ученые.

В китайской астрономической обсерватории, являющейся оператором данного радиотелескопа, позднее подтвердили данную информацию. Они отметили, что исследователи из других стран мира смогут вскоре начать подавать заявки на применение устройства. С помощью него им удастся наблюдать за отдаленными космическими объектами.

Цзян Пэн, ведущий инженер FAST, отметил, что в текущем году зарубежные специалисты смогут рассчитывать на 10 процентов от рабочего времени телескопа – оставшийся период будет выделен китайским ученым. График использования устройства подготовят к 1 августа.