С момента окончания войны в Карабахе, где прославились турецкие беспилотники «Байрактар», Украина не устает говорить о реализации точно такого же сценария на Донбассе. Причем она не только сотрясает воздух словами, но и действует. Уже подписан контракт, по которому Анкара поставляет Киеву Bayraktar TB2, а также допускает возможность передачи технологий для производства БПЛА на украинских заводах.

Эксперты заявляют о том, что Украина уже около полутора месяцев проводит испытания с беспилотниками турецкого производства, отрабатывая «освобождение Донбасса». Кроме того, она замахивается даже на Крымский полуостров, хотя здесь польза от БПЛА выглядит как-то очень сомнительно. Ведь в Крыму сосредоточены довольно мощные российские силы.

Все же эксперты сходятся во мнении, что на Донбассе Bayraktar TB2 могут возыметь успех, который превзойдет карабахскую славу. По той простой причине, что ЛНР и ДНР не имеют современных средств ПВО и вряд ли сумеют эффективно защититься от атак беспилотных аппаратов.