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В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Луганске в больницу попал глава Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко. Медики оценили его состояние как «некритическое» – жизни начальника НМ ничего не угрожает.

Инцидент произошел примерно в час ночи в среду. Сильно пострадал один из подъездов, а также в трех окнах здания вылетели стекла. Известно также, что взрыв разрушил несколько межкомнатных перегородок.

Некоторые Телеграм-каналы утверждают, что именно тот факт, что в пятиэтажном доме живет Ян Лещенко, и стал причиной взрыва. Вполне вероятно, что была совершена попытка устранить главу НМ, замаскированная под бытовую аварию. Однако в настоящий момент все обстоятельства происшествия пока неизвестны.

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