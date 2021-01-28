На протяжении веков люди обвиняли Луну в плохом настроении, несчастных случаях и даже стихийных бедствиях. Но новое исследование показывает, что небесный спутник планеты влияет на совершенно другое – на сон.

В статье, опубликованной 27 января в журнале Science Advances, ученые из Вашингтонского университета, Национального университета Кильмес в Аргентине и Йельского университета сообщили, что циклы сна у людей колеблются в течение 29,5-дневного лунного цикла. В дни, предшествующие полнолунию, люди ложатся спать позже вечером и спят меньше.

Исследовательская группа, возглавляемая профессором биологии Университета штата Вашингтон Орасио де ла Иглесиа, наблюдала эти изменения как по времени начала сна, так и по продолжительности в городских и сельских условиях: от коренных общин на севере Аргентины до студентов колледжа в Сиэтле. В общей сложности выборка составила более 750 тыс. человек. Они видели колебания независимо от доступа человека к электричеству, хотя различия менее выражены у людей, живущих в городских условиях.

Повсеместность этого паттерна может указывать на то, что естественные циркадные ритмы каким-то образом синхронизированы с фазами лунного цикла или подчиняются им.

«Мы видим явную лунную модуляцию сна с уменьшением сна и более поздним его наступлением в дни, предшествующие полнолунию», – рассказывает де ла Иглесиа. «И хотя эффект более заметен в сообществах без доступа к электричеству, он присутствует в сообществах, где оно есть, включая студентов Вашингтонского университета».

Используя наручные мониторы, команда отследила режимы сна 98 человек, проживающих в трех общинах коренных народов Тоба-Кум в аргентинской провинции Формоза. Сообщества различались по доступу к электричеству в течение периода исследования: одна сельская община не имела доступа к электричеству, вторая имела ограниченный доступ, например, один источник искусственного света в жилых домах, в то время как третья располагалась в городе и имела полный доступ к электричеству. Для почти трех четвертей участников Тоба-Кума исследователи собрали данные о сне для одного-двух полных лунных циклов.

Предыдущие исследования, проведенные командой де ла Иглесиа и другими исследовательскими группами, показали, что доступ к электричеству влияет на сон, что исследователи также видели в своем исследовании. Тоба-Кум в городском сообществе ложились спать позже и спали меньше, чем сельские участники с ограниченным или отсутствующим доступом к электричеству.

Но участники исследования во всех трех сообществах также показали одинаковые колебания сна, когда Луна проходила свой 29,5-дневный цикл. В зависимости от сообщества общее количество сна варьировалось в течение лунного цикла в среднем от 46 до 58 минут, а время отхода ко сну колебалось примерно на 30 минут. Во всех трех сообществах в среднем люди ложились спать позже всего и меньше всего спали по ночам от трех до пяти дней до полнолуния.

Когда ученые обнаружили эту закономерность среди участников Тоба-Кум, команда проанализировала данные мониторинга сна 464 студентов колледжа Сиэтла, которые были собраны для отдельного исследования. Они обнаружили такие же колебания.

Команда подтвердила, что вечера перед полнолунием, когда участники спали меньше всего и ложились спать позже, имеют больше естественного света после сумерек. Растущая луна становится все ярче по мере приближения к полнолунию и, как правило, восходит поздно днем или ранним вечером, размещаясь высоко в небе после захода солнца. Вторая половина фазы полнолуния и убывающая луна также излучают значительный свет, но в середине ночи, поскольку луна встает поздно вечером в эти моменты лунного цикла.

«Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности являются врожденной адаптацией, которая позволила нашим предкам воспользоваться преимуществами этого естественного источника вечернего света, возникающего в определенное время в течение лунного цикла», – рассказывает ведущий автор Леандро Казираги, постдокторант из Вашингтонского университета, биологическая кафедра.

Влияет ли луна на наш сон, было спорным вопросом среди ученых. Некоторые исследования намекали на лунные эффекты, но другие их опровергали. Де ла Иглесиа и Казираги полагают, что это исследование показало четкую закономерность отчасти потому, что команда использовала наручные мониторы для сбора данных о сне, в отличие от дневников сна или других методов. Что еще более важно, они отслеживали людей в течение лунных циклов, что помогало отфильтровывать некоторые «шумы» в данных, вызванные индивидуальными вариациями режима сна и существенными различиями в режимах сна между людьми, имеющими и не имеющими доступа к электричеству.

Эти лунные эффекты могут также объяснить, почему доступ к электричеству вызывает такие явные изменения в режиме сна, добавил де ла Иглесиа.

«В целом, искусственный свет нарушает врожденные циркадные часы определенным образом: он заставляет нас ложиться спать поздно вечером и спать меньше. Но обычно мы не используем искусственный свет, чтобы ускорить наступление утра, по крайней мере, по собственной воле», – рассказывает де ла Иглесиа.

«Такие же закономерности наблюдаются для Луны. В определенное время месяца Луна является значительным источником света по вечерам, и это было ясно видно нашим предкам тысячи лет назад», – рассказывает Казираги.

Команда также обнаружила второе, «полулунное» колебание режима сна в общинах Тоба-Кум, которое, по-видимому, модулирует основной лунный ритм с 15-дневным циклом вокруг фаз новолуния и полнолуния. Этот полулунный эффект был меньше и заметен только в двух сельских общинах Тоба-Кум. По словам Казираги, будущие исследования должны подтвердить этот эффект, который может предполагать, что лунные ритмы вызваны эффектами, отличными от света, такими как максимальное гравитационное «притяжение» Луны к Земле в новолуние и полнолуние.

Несмотря на это, лунный эффект, обнаруженный командой, повлияет на дальнейшие исследования сна, заявили ученые.

«В целом, было много подозрений в отношении того, что фазы луны могут влиять на поведение, такое как сон, даже если в городских условиях с большим количеством светового загрязнения вы можете не знать, какая фаза луны, не выходя из дома и не смотря на небо», – рассказывает Казираги. «В будущих исследованиях следует сосредоточиться на том действует ли Луна через наши врожденные циркадные часы? Или есть другие сигналы, влияющие на время сна? Об этом эффекте нужно многое понять».