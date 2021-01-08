Мутация SARS-CoV-2 существенно отличается от любых других известных вирусов, сообщают эксперты Института Сенгера. По их словам, причиной изменений в коронавирусе являются не случайные ошибки, а неточности в редактировании генома.

Ученые уверены, что коронавирус накапливает мутации, причем делает это чрезвычайно быстро. Однако какие-именно изменения происходят в его геноме, эксперты пока рассказать не могут. Им лишь известно, что SARS-CoV-2 мутирует не только вне человеческого организма, но и внутри него.

По словам ученых, плюсовая форма РНК позволяет коронавирусу быстро попадать в организм. Однако для размножения требуется еще и отрицательная РНК, без которой он просто не сможет распространяться по клеткам. Именно при ее считывании вирус допускает ошибки, которые в большинстве случаев и становятся главной причиной мутаций.