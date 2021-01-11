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Исследователям из Испании удалось обнаружить у золота лечебные качества, проведя анализ его химически инертных наночастиц.

Проведя эксперимент в лаборатории, специалисты смогли синтезировать наночастицы драгоценного металла в форме звезд и сфер. Их размер не превышал 100 нанометров, что почти в 8 раз меньше человеческого волоса. Затем ученые посмотрели, как они взаимодействуют с различными бактериями.

Эксперты отмечают, что наночастицы деформировали бактерии при механическом воздействии, причем сферические делали это значительно быстрее и эффективнее, чем звездообразные. Исследователи отмечают, что это может быть связано с тем, что они сильнее взаимодействуют с поверхностью клеток.

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