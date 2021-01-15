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Группа специалистов из Испании обнаружила лечебные свойства золота, создав его уникальные наночастицы, имевшие форму сфер и звезд.

Затем созданные в лабораторных условиях частицы было решено объединить с бактериями. Как оказалось, они негативно влияют на них, нейтрализуя за очень короткий промежуток времени. Отмечается, что бактерии попросту не способны бороться с огромным напором наночастиц драгоценного металла.

Таким образом, исследователи выяснили, что это вещество может с высокой эффективностью бороться с вредными бактериями. Однако в медицине вряд ли будут использовать данный метод лечения, так как он окажется невероятно дорогим, учитывая высокую стоимость золота.

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