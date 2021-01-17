читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские ученые создали биоэлектронный прибор, имитирующий человеческий кишечник. Он работает практически по такой же схеме, как и его природный «прототип», благодаря чему эксперты намереваются проводить реалистичные эксперименты с коронавирусом.

Устройство снабжено подложкой, на которой генерируются человеческие клетки. Ученые заявляют, что таким образом прибор имитирует работу желудочно-кишечного тракта. С его помощью можно проследить, каким образом происходит инфицирование коронавирусом человеческого организма, а также разработать способы воспрепятствовать ему.

Эксперты поясняют, что коронавирус часто принимает кишечную форму. Однако она в настоящий момент плохо изучена. Искусственный кишечник поможет понять, какие процессы происходят в органах ЖКТ при заражении. По уверениям ученых, это будет гораздо лучше, чем изучение возбудителя Covid на подопытных животных.

Вам может понравиться

Учёные обнаружили способ, благодаря которому можно спрогнозировать тяжёлое течение коронавируса

Учёные рассказали о том, что есть способ определить, будет ли коронавирус у…
  • Анна
  • 16.01.2021
  • читать 1 минуту

Ученые разобрались с феноменом повторного заражения коронавирусом

Отдельные частицы коронавируса прячутся в организме человека, а после его выздоровления внезапно…

Роспотребнадзор опроверг информацию об исчезновении защиты от коронавируса при снижении титров антител

На портале Роспотребнадзора появилось сообщение, в котором опровергается информация о том, что…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | город Мытищи: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 17 января – пасмурно, до -7 °C | Подольск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -21 °C | Армавир: погода, 17 января – пасмурно, до 1 °C |