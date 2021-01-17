Китайские ученые создали биоэлектронный прибор, имитирующий человеческий кишечник. Он работает практически по такой же схеме, как и его природный «прототип», благодаря чему эксперты намереваются проводить реалистичные эксперименты с коронавирусом.

Устройство снабжено подложкой, на которой генерируются человеческие клетки. Ученые заявляют, что таким образом прибор имитирует работу желудочно-кишечного тракта. С его помощью можно проследить, каким образом происходит инфицирование коронавирусом человеческого организма, а также разработать способы воспрепятствовать ему.

Эксперты поясняют, что коронавирус часто принимает кишечную форму. Однако она в настоящий момент плохо изучена. Искусственный кишечник поможет понять, какие процессы происходят в органах ЖКТ при заражении. По уверениям ученых, это будет гораздо лучше, чем изучение возбудителя Covid на подопытных животных.