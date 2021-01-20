OLED-дисплей с уникальным защитным покрытием Ceramic Shield, высокая производительность, обеспечиваемая новейшим процессором A14 и достойная длительность автономной работы. Все это – IPhone 12 64 Gb. Базовая модель новейшего смартфона от Apple, которая заслуживает более подробного рассмотрения.

Дисплей с диагональю 6,1 дюйма

На этот раз производитель не стал «унижать» базовую версию смартфона IPS-панелью, а установил на нее яркий и красочный OLED-дисплей Super Retina XDR. Разрешение экрана составляет 2532 на 1170, а плотность пикселей – 460 ppi, что позволяет получать качественную картинку.

Одна из ключевых особенностей iPhone 12 – новое защитное покрытие дисплея, которое, по уверениям Apple, в 4 раза прочнее ставшей «классикой» Gorilla Glass. Называется оно Ceramic Shield и хорошо защищает экран от повреждений в случае падения.

К минусам дисплея можно отнести только то, что Apple не выполнила обещание и оставила частоту обновления на уровне 60 Гц вместо 120. Однако это было сделано для того, чтобы исключить быструю разрядку и без того не слишком емкого аккумулятора. Проблемы, которые должны бы появиться из-за небольшой частоты, легко устраняются благодаря плавной и быстрой работе девайса.

Двойная камера

Тыльная камера состоит из двух объективов – широкоугольного и сверхширокоугольного, с разрешением 12 мегапикселей. Угол обзора составляет 120 градусов, что позволяет получать весьма достойные фотографии.

Благодаря мощному процессору, быстро работает обработчик фото, сделанных в ночное время, поэтому их качество существенно увеличилось в сравнении с предыдущей моделью. Немалую роль в этом сыграла и функция оптической стабилизации.

iPhone 12 получил также 12-мегапиксельную селфи-камеру, которая также поддерживает ночной режим.

Производительный процессор

Apple A-14 представляет собой шестиядерный процессор, выполненный по 5-нанометровой технологии и оснащенный системой машинного обучения Neural Engine. Последняя присутствовала и в предыдущей модели, однако в iPhone 12 она 16-ядерная, что существенно расширяет интеллектуальные возможности.

При всех своих достоинствах, таких как повышенная производительность, очень быстрая работа и плавная обработка картинки, обеспечиваемая 4-ядерным графическим адаптером, процессор потребляет меньше ресурсов. И именно этим объясняется улучшенная автономность в сравнении с предыдущей моделью смартфона.

И еще о преимуществах

Все вышеперечисленное – это ключевые аргументы в пользу покупки iPhone 12. Также к преимуществам новейшей модели относятся:

поддержка беспроводной зарядки Magsafe с мощностью 15Вт;

встроенный 5G-модем, который в настоящий момент в нашей стране без надобности, однако через несколько лет может и пригодиться;

5 цветовых решений, благодаря чему можно подобрать аппарат в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Еще одно достоинство заключается в том, что базовая версия iPhone 12 по своим параметрам лишь минимально уступает модификации Pro, но при этом обходится значительно дешевле. Поэтому если вы ищете относительно недорогой флагман, отвечающий всем новейшим стандартам, то данная модель – это ваш выбор!