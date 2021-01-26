Дональду Трампу грозит импичмент в феврале 2021 года, когда президента США впервые дважды осудят за «тяжкие преступления и проступки». Единственная статья об импичменте была передана в Сенат 25 января, в которой Трамп обвиняется в «подстрекательстве к восстанию» перед тем, как его сторонники напали на здание Капитолия США 6 января. Официальные слушания в Сенате начнутся на второй неделе февраля.

Но кампания в СМИ уже идет полным ходом, поскольку сторонники бывшего президента, и его политические враги, пытаются изложить свою позицию. Среди защитников Трампа видное место занимала старший сенатор-республиканец Линдси Грэм, которая сказала ведущему Fox News Шону Хэннити, что, если Трамп будет осужден Сенатом после того, как он покинет свой пост, это откроет дверь для импичмента всем президентам прошлого.

«Если вы можете объявить импичмент президенту после того, как он покинул свой пост, почему бы нам не объявить его Джорджу Вашингтону?», – заявила Грэм. – «Он владел рабами. Где прокладывается эта граница?»

Конечно, в комментарии Грэм есть очевидный недостаток – будучи мертвым, Вашингтон не может защищаться.

Но история раннесредневекового Папства учит нас, что даже смерть не может быть препятствием для преследования за проступки на государственной службе.

Более 1000 лет назад западная церковь переживала кризис. Между Римом и Константинополем возник ожесточенный спор о том, кто является главой христианской церкви. Волны иммигрантов поселились в Венгрии и Болгарии, что усилило напряженность между Константинополем и Римом, поскольку они соперничали за суверенитет над населением с изменяющейся лояльностью.

Эти конфликты подняли важные вопросы о качествах, которые требовались от лидеров христианского мира. В этот период довольно часто использовался раннесредневековый эквивалент импичмента. Это был церковный синод, проводившийся в Риме, на котором лицо, занимающее самую высокую должность в христианском мире, могло быть привлечено к суду за нарушение традиций и обычаев своей должности. Один из таких синодов состоялся в январе 897 года, на котором заслушивались обвинения против последнего бывшего понтифика Формоза (бывшего на посту Папы с 891 по 896 год).

Единственная проблема заключалась в том, что Формоз был мертв уже семь месяцев к моменту начала судебного разбирательства. Но новый Папа, Стефан VI, твердо придерживался мнения, что даже когда лидер покинул пост, он все равно может быть наказан за свои проступки.

Таким образом, Синод продолжил свою работу в несколько необычных обстоятельствах. Папа Стефан приказал вынуть труп Формоза из саркофага и доставить его в базилику Святого Иоанна Латеранского в Риме для предания суду. Труп был одет в Папское облачение и восседал на троне, чтобы получить обвинение в том, что Формоз нарушил правила церкви. Рядом стоял дьякон, чтобы отвечать от имени Формоза. Стефан VI обвинил труп в том, что он нарушил клятву не возвращаться в Рим и незаконно получил титул Папы, потому что на момент своего избрания уже был епископом.

Предполагаемые преступления имели место задолго до суда. В июле 876 года Формоз был отлучен от церкви за вмешательство в европейскую политику, и Папа Иоанн VIII запретил ему проводить мессу. Но после его смерти приговор об отлучении был снят преемником Иоанна Маринусом I в 878 году, и Формоз вернулся к своей должности епископа Порту. Несмотря на подмоченную репутацию, Формоз был избран Папой в октябре 891 года и снова занялся политикой.

В Италии Формоз поощрял восстание, убедив Арнульфа Каринфского двинуться в Рим, чтобы изгнать правящего императора. Арнульф силой захватил Рим 21 февраля 896 г., но его успех был недолгим, прежде чем у него была возможность выступить против оплота оппозиции в Сполето, он был парализован и не смог продолжить кампанию. Между прочим, в средние века паралич считался божественным наказанием.

Важно помнить, что это была эпоха, когда Папство переходило из рук в руки с феноменальной скоростью, почти каждый год между 896 и 904 годами приходил новый Папа, иногда даже два. Формоза сменил Папа Бонифаций VI, который сам умер две недели спустя. Стефан VI, который должен был сесть на Папский престол, был сторонником Формоза, но сменил лагерь и присоединился к римской семье Сполето, в то время весьма могущественной.

Стефан VI предсказуемо обвинил Формоза на том основании, что он не мог по закону получить Папский титул, так как он был епископом другого престола, и отвернулся от своей клятвы не проводить мессу. Все его меры, акты и судебные решения были отменены, а все присвоенные им священнические ордена признаны недействительными. Его Папское облачение было сорвано с тела. Три пальца, которые умерший Папа использовал при хиротонии, были отрезаны с правой руки, а труп был похоронен в могиле на кладбище для простых людей, но через несколько дней его выкопали и бросили в реку Тибр.

Дональд Трамп, в настоящее время находящийся на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде, не столкнется с унижением, как труп Папы Формоза. Но он станет свидетелем отмены многих (если не всех) его решений и назначений в первые дни президентства Джо Байдена. Интересно, что после смерти Стефана VI Формоз был реабилитирован, а его Папство восстановлено церковью.

Между тем, по слухам, Трамп все еще рассматривает возможность возвращения в политику США. Потеряв доступ к современному эквиваленту трех пальцев Формоза, его платформам в социальных сетях, он больше не может легко выражать мысли и вдохновлять последователей. Но, как теперь ясно, случались и более странные вещи.