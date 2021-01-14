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Повторно заразиться коронавирусом можно даже при наличии большого количества антител в крови, уверен российский иммунолог Николай Крючков. Однако для такого инфицирования должно быть соблюдено 5 важных условий.

Первое из таких условий – это ослабленный иммунитет, который обычно встречается у онкологических больных, у людей, страдающих от хронических заболеваний, а также у тех, кто после пересадки органов принимает препараты, подавляющие работу иммунной системы.

Второе условие, при котором возможно повторное заражение – это наличие брешей в защите от Covid, появляющихся из-за все тех же тяжелых хронических заболеваний. Даже если в крови будут содержаться антитела в большом количестве, они все же не сумеют защитить пациента.

Третье условие – это заражение британским вирусом. По словам иммунолога, из-за изменений в RBD-домене имеющиеся в организме антитела могут не распознать мутирующий вирус, что и приведет к инфицированию.

Четвертое условие – недостаток в крови нейтрализующих антител, которые как раз и обеспечивают защиту от повторного заражения Covid. Подавляющее большинство исследований дает статистику лишь об общем содержании антител, однако последних существует несколько разновидностей.

Наконец, пятое условие – это снижение эффективности вакцины от коронавируса. Иммунолог заявляет, что уже через полгода после прививки она начинает действовать на 60-70 процентов слабее. И в таких условиях никто не может дать полной гарантии защиты от коронавирусной инфекции.

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