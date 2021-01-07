Глава Tesla Илон Маск, как сообщает издание Bloomberg, стал самым богатым в мире человеком.

Ранее этот титул принадлежал Джеффу Безозу – основателю сервиса Amazon. Первую строчку рейтинга он занимал с октября 2017 года. Маск отставал от него всего лишь на три миллиарда долларов. Однако затем произошёл резкий рост акций Tesla – 7 января акции выросли на 5,38% до 796,38 долларов.

Это привело к превышению состояния Макса отметки в 188,5 миллиардов долларов, что поставило его на первое место в списке самых богатых людей в мире.

При этом ещё в начале прошлого года состояние Маска не превышало 27 миллиардов долларов, и он не состоял даже в десятке самых богатых людей. Но в 2020 году акции Tesla выросли примерно на 743%, а состояние Маска – более, чем на 50 миллиардов долларов.