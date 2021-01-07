Дмитрий Губерниев рассказал, что известное видео с футболистом Артемом Дзюбой он досмотрел до последнего эпизода, однако не почувствовал возбуждения. Также он пояснил, что больше любит смотреть на женщин и сексуальную ориентацию менять не намерен.

По словам Губерниева, очень многие его знакомые женщины возбуждались в ходе просмотра видеозаписи с Дзюбой и даже мечтали об Артеме. Они также делились впечатлениями, рассказывая, какое хорошее тело у футболиста и какой он молодец.

Напомним, что видео в сеть слил известный Дзюбе человек, который пытался его шантажировать. После этого форвард был отстранен от нескольких матчей национальной сборной и своего клуба – питерского «Зенита». Также Артему пришлось передать капитанскую повязку товарищам по команде.