Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Губерниев рассказал, что известное видео с футболистом Артемом Дзюбой он досмотрел до последнего эпизода, однако не почувствовал возбуждения. Также он пояснил, что больше любит смотреть на женщин и сексуальную ориентацию менять не намерен.

По словам Губерниева, очень многие его знакомые женщины возбуждались в ходе просмотра видеозаписи с Дзюбой и даже мечтали об Артеме. Они также делились впечатлениями, рассказывая, какое хорошее тело у футболиста и какой он молодец.

Напомним, что видео в сеть слил известный Дзюбе человек, который пытался его шантажировать. После этого форвард был отстранен от нескольких матчей национальной сборной и своего клуба – питерского «Зенита». Также Артему пришлось передать капитанскую повязку товарищам по команде.

Вам может понравиться

Сергей Марков предсказал на сентябрь попытку свержения Путина

В 2021 году американские и британские спецслужбы могут попытаться сменить власть в…

Володин осудил заявление британского посла о борьбе с пандемией

Британский посол в Соединенных Штатах Карен Пирс пожелала РФ и Китаю «погибнуть…

Пилотам истребителей F-35 запретили подлетать к российским ЗРК С-400 “Триумф”

Болгарские СМИ сообщили, что с Нового года американские истребители пятого поколения не…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 7 января – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 7 января – переменная облачность, до 9 °C |