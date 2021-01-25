Американские ученые разработали новый способ очистки воды с применением графеновых фильтр. Они сообщают, что такой подход значительно повысит эффективность удаления примесей.

Ученые рассказали, что сама по себе идея использования графена для очистки воды не нова – ее неоднократно пытались реализовать и раньше. Однако из-за того, что промежутки между листами (наноканалы) располагаются горизонтально, прохождение сквозь них жидкости было затруднено.

Именно поэтому эксперты Университета Брауна из американского города Провиденс сосредоточили исследования на том, чтобы добиться вертикального расположения этих самых каналов. И им это удалось. Они сперва растянули, а затем поместили между листами материала эластичную подложку, благодаря которой фильтр сперва стал похожим на гармошку, а затем изменил направление наноканалов. Их зафиксировали в таком положении с использованием эпоксидной смолы.

Ученые пояснили, что через графеновый фильтр способны проникать только самые маленькие молекулы. И если вода проходит сквозь него беспрепятственно, то ионы ряда металлов и органика остается на фильтрующем элементе. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень очистки.