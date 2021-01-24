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Немецкие власти первыми в Европе приняли решение использовать препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, который предотвращает тяжелое течение инфекции. Информацию об этом озвучил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

Чиновник не захотел раскрывать название препарата и компании, которая его производит, но заявил, что ФРГ потратила на приобретение лекарства 400 миллионов евро на 200 тысяч доз.

Напомним, что об использовании аналогичного препарата ранее заявлял экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом. Также в декабре представители НИЦЭМ им. Гамалеи сообщали о начале разработки подобного лекарства.

В настоящий момент в России создано две вакцины от коронавируса – препарат «Спутник V», созданный в НИЦЭМ им. Гамалеи, а также «ЭпикВакКорона» от центра «Вектор» (Новосибирск).

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