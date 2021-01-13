Концерн General Motors представил концепт шаттлов на электрической тяге с вертикальным взлетом и посадкой, а также беспилотный автомобиль Cadillac. Презентация состоялась в рамках выставки CES-2021, которая в этом году полностью проходит в онлайн-режиме.

Возглавляющий отдел дизайна Майкл Симко рассказал, что шаттлы планируется оснащать уникальными системами, подстраивающими микроклимат и окружающую обстановку в салоне под пожелания конкретного владельца. Для этой цели в эти системы включены специальные сенсоры, отслеживающие все жизненные показатели человека. Данные анализируются, после чего автоматически осуществляется регулировка запахов, освещенности, температуры и других параметров.

Электрический беспилотник Cadillac – это сверхлегкий беспилотный автомобиль, оснащенный 90-киловаттным двигателем и фирменной АКБ GM Ultium. Одноместная модель этого авто способна развивать скорость до 90 километров в час. Также General Motors планирует разработать еще и двухместную машину такого типа.

Виртуальная презентация хорошо сказалась на стоимости акций концерна – сразу после ее завершения они взлетели вверх на 6,89%.