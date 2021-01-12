Компания Ford в своём новом рекламном ролике заявила, что внедорожник Bronco Sport был “выращен” горными козами.

Как указывается в видеоролике, который получил название «Выращенный козами», новый внедорожник способен преодолевать горные тропы, водоёмы, и остальные аналогичные преграды также, как и козы. В начале ролика козы замечают в горах лошадь, которую они принимают к себе и обучают. Лошадь, как указывается, представляет собой внедорожник, а её козы-наставники – режим вождения Goat, которым обладает автомобиль.

На рынке внедорожник будет представлен с 1,5-литровым трехцилиндровым мотором и мощностью 181 л.с., а также с 2-литровым турбированным двигателем и мощность 245 л.с. В обоих вариантах будет иметься восьмиступенчатый «автомат». Стоимость автомобиля начинается 1 990 000 рублей.