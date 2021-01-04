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Физик Андреа Айелло предположила, что шаровые молнии происходят из пятого измерения.

Как отмечается, о шаровых молниях писали ещё древние греки, но учёные всегда сомневались в том, что подобное явление действительно существует. Тем не менее, они предлагали различные объяснения его существования.

По словам Айелло, пятое измерение не является выдумкой фантастов, а действительно существует. Кроме того, сейчас есть теория струн, предполагающая существование аж 11-ти измерений. Как отметила Айелло, то, что возникновение шаровой молнии можно объяснить пятым измерением, очень просто и логично.

Однако это предположение является лишь гипотезой, так как всё ещё шаровая молния является остаточно редко наблюдаемым явлением. Кроме того, оно основано на идее со светом, так как шаровая молния не является физическим объектом.

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