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Провал Cyberpunk 2077 на старте еще не означает, что в будущем она не станет успешной игрой, уверены эксперты агентства DFC Intelligence. Они считают, что проблемы с запуском быстро забудутся, если разработчик сумеет устранить ключевые недоработки.

Кроме того, аналитики пророчат хорошее будущее и самой компании CD Project RED, которая разработала игру Cyberpunk 2077. Специалисты не исключают, что ее могут купить за немалые деньги крупнейшие игроки мирового рынка. В число основных претендентов ранее входила даже компания Microsoft, однако она уже приобрела за 7,5 миллиардов долларов ZeniMax Media и вряд ли «потянет» еще одну масштабную покупку.

По словам экспертов, акции CD Project RED снизились почти наполовину, однако приобретение студии обойдется потенциальному покупателю примерно в те же семь с половиной миллиардов долларов.

Ранее ряд сотрудников польской компании раскрыл возможные причины провала игры. К ним отнесли проблемы с планированием и слишком завышенные амбиции, не подкрепленные профессиональным отношением к делу.

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