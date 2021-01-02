Эксперты прогнозируют, что производители смартфонов в 2021 году сосредоточатся на том, чтобы продлить время автономной работы своих девайсов, снабдить их еще более производительными процессорами, а также усовершенствовать технологию беспроводной зарядки.

По мнению аналитиков, флагманские модели от большинства производителей получат именно беспроводные сетевые адаптеры. Процессоры станут не только более мощными. Они будут поддерживать технологию 5G и другие современные функции.

Большинство производителей полностью откажутся от рамок вокруг экрана, что улучшит внешний вид гаджетов, а также оснастят смартфоны дополнительными датчиками для сбора информации о состоянии владельца. Так, прогнозируется оснащение устройств функциями, которые будут измерять пульс и температуру тела, отслеживать ЧСС и оценивать качество сна.