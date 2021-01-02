читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты прогнозируют, что производители смартфонов в 2021 году сосредоточатся на том, чтобы продлить время автономной работы своих девайсов, снабдить их еще более производительными процессорами, а также усовершенствовать технологию беспроводной зарядки.

По мнению аналитиков, флагманские модели от большинства производителей получат именно беспроводные сетевые адаптеры. Процессоры станут не только более мощными. Они будут поддерживать технологию 5G и другие современные функции.

Большинство производителей полностью откажутся от рамок вокруг экрана, что улучшит внешний вид гаджетов, а также оснастят смартфоны дополнительными датчиками для сбора информации о состоянии владельца. Так, прогнозируется оснащение устройств функциями, которые будут измерять пульс и температуру тела, отслеживать ЧСС и оценивать качество сна.

Вам может понравиться

Эксперты назвали 7 минусов современных смартфонов, которые можно устранить в 2021 году

В издании Android Authority появилась публикация о главных недостаткам современных смартфонов, а…

Xiaomi выпустит 9 новых смартфонов в первом квартале 2021 года

Вьетнамский инсайдер рассказал, что китайская компания Xiaomi намерена уже в первом квартале…

Внутри беспроводных наушников AirPods Max за 63 тысячи рублей образуется влага

Владельцы наушников AirPods Max, недавно появившихся на рынке, пожаловались на одну странность,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 2 января – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Королев: погода, 2 января – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 2 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 2 января – пасмурно, до 5 °C |