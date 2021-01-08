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Сервисы, которые переводят голос в текст, могут передавать персональные данные третьим лицам, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова. Он поясняет, что бесплатные ресурсы, обладающие подобными возможностями, часто зарабатывают деньги иными способами.

По словам эксперта, сервисы обрабатывают голос и переводят его в текстовое сообщение посредством ПО, установленного на облачных серверах. Для этой цели вся информация сохраняется там же и анализируется, что дает возможность в дальнейшем улучшить возможности программного обеспечения.

Использование этих сервисов может обходиться недорого либо вообще оставаться бесплатным, что очень выгодно для пользователей. Однако не стоит забывать, что они просто применяют другие технологии монетизации. К примеру, анализируют данные о посетителях, узнают об их интересах либо продают информацию заинтересованным третьим сторонам.

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