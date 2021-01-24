Непрокрашенные элементы у днища и под капотом у автомобиля Lada Granta первого поколения начинают ржаветь уже через пару лет эксплуатации машины, рассказали эксперты издания «За рулем», которые назвали пять авто, антикоррозийная защита которых оставляет желать лучшего.

Они отметили, что у той же Granta быстро начинают покрывать ржавчиной нижние части дверей и пороги. Однако иногда автолюбителям везет, и они получают машину с качественной оцинковкой, которая длительное время противостоит коррозии.

В список эксперты включили и две модели от французского концерна Renault – Sandero и Logan.На отдельных деталях этих машин, по словам специалистов, ржавчина появляется через пару-тройку зим. Имеются проблемы с коррозией также у Mazda 6 и недорогом кроссовере Skoda Yeti. Причем последний начинает ржаветь еще до завершения гарантийного периода.

Бесспорным «антилидером» по ржавчине специалисты назвали автомобили «УАЗ-Патриот», которые вышли на рынок до 2018 года. В них коррозия часто начинает появляться практически сразу после покупки или даже в автосалоне.