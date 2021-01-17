Специалисты издания «РГ» объяснили, почему в зимние месяцы в топливный бак автомобиля лучше заливать 92-й бензин вместо 95-го.

Согласно их словам, в сильные морозы топливо с меньшим октановым числом позволяет полностью избежать детонации двигателя. Они добавили, что АИ-92 обладает меньшим количеством присадков, поэтому быстрее загорается, что положительно сказывается на пуске мотора в холодные дни.

Эксперты также напомнили о меньшей цене 92-го бензина. Однако автомобилистам, решившим перейти на данное топливо зимой, следует подготовиться к снижению экономичности и динамичности своего транспортного средства. Впрочем, тесты показали, что разница оказывается не очень большой.