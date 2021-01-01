В издании Android Authority появилась публикация о главных недостаткам современных смартфонов, а также о том, что 7 таких минусов производители вполне могут устранить в начавшемся 2021 году.

К основным таким недостаткам относятся выпуск большого количества моделей смартфонов. По мнению авторов статьи, чаще всего они имеют лишь минимальные отличия друг от друга, поэтому желают производителям исправить эту оплошность. Разные модели должны быть разными, требуют эксперты.

Кроме того, в 2021 году из названия моделей должно исчезнуть обозначение 5G. Сейчас оно оправдано, так как эту технологию мобильной связи поддерживают лишь единичные устройства. Однако в дальнейшем с 5G будет работать практически каждый новый аппарат.

Авторы публикации также обратили внимание на то, что даже лидеры рынка грешат использованием полимерных материалов в дорогостоящих смартфонах. Они считают, что если на устройство устанавливается высокая цена, пластика в его конструкции быть не должно.

К другим минусам эксперты отнесли использование 2-мегапиксельных камер в устройствах некоторых производителей, медленную зарядку отдельных девайсов и чрезмерно высокие цены на смартфоны, которые не всегда оправданы.