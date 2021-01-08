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В подавляющем большинстве случаев сбой в работе смартфонов провоцируют обновления операционной системы или уже установленных на девайсе приложений, сообщает информационное агентство «Прайм», ссылаясь на эксперта Александра Тимофеева.

Доцент кафедры информатики пояснил, что программный код обновлений, а также технологии, по которым они разрабатываются, могут быть весьма сложными и не совместимыми с конкретными устройствами. В качестве примера специалист привел сбой, который возник после обновления Google Android. Тогда из-за приложения Carrier Services возникли проблемы с отправкой и приемом смс-сообщений.

Проблемы, которые возникают из-за некоторых обновлений, решить сложно. Иногда для этой цели приходится удалять все данные и запускать восстановление операционной системы. Поэтому как Google, так и Apple желательно задуматься о внедрении функции для отката лишь конкретных обновлений.

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