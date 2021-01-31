Валерий Семушкин, ранее работавший дизайнером компании АвтоВАЗ назвал неудачным обновление внешнего вида автомобиля Lada Niva Travel. Он отметил, что критикует дизайн не из желания «насолить» коллегам, а высказывает собственное мнение.

Семушкин пояснил, что передняя часть авто получилась слишком уж громоздкой. Из-за этого она совсем не вписывается в общую форму кузова, а также не подходит под внешний вид боковин. Кроме того, дизайнер раскритиковал накладки на арки колес, сообщив, что они больше напоминают результат неудавшегося тюнинга авто.

Обновленный автомобиль является преемником внедорожника Chevrolet Niva, который компания АвтоВАЗ выпустила после приобретения у General Motors 50 процентов своих акций. GM-АвтоВАЗ в связи с этим переименовали в «Лада Запад Тольятти», а внедорожник обновили, что коснулось в основном внешнего вида. Серийный его выпуск стартовал в конце прошлого года.