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Дополнение Nude Aloy к игре Horizon Zero Dawn, созданное энтузиастами, дает возможность геймерам «раздеть» главную героиню сюжета. Файлы нового мода можно найти на Github, а также в разделе для взрослых на сайте NexusMods.

Разработчики сообщают, что дополнение хорошо работает в сочетании с ранее выпущенной модификацией Pubic Hair, но иногда может провоцировать появление сбоев в видеоигре.

Horizon Zero Dawn – это игра, которое долгое время оставалась доступной только для владельцев консолей Sony PlayStation. Летом 2019 года она все же появилась в версии для ПК, а в текущем году разработчики выпустили большое обновление для исправления багов.

Дополнения, позволяющие «раздевать» главных героинь, выпускаются для многих видеоигр. Так, энтузиасты разработали подобные моды для Sekiro: Shadows Die Twice, CODE VEIN, Assassin’s Creed Valhalla и прочих игрушек.

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