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Опасность британского штамма коронавируса несколько преувеличена, заявляет популярный телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, ранее появлялись и другие мутации возбудителя Covid-19, но на них даже внимания никто не обращал.

Мясников назвал все разговоры о «повышенной заразности» и «смертельной опасности» нового штамма «ужастиками о пандемии внутри пандемии». Он отметил, что 50 процентов жителей планеты уже переболели, а значит приобрели иммунитет от коронавирусной инфекции. Остальным вакцинация поможет избежать тяжелой формы Covid.

С ним полностью согласны и другие эксперты. Они считают, что коронавирус продолжит мутировать, однако опаснее, чем сейчас, он точно не станет. Тем более, что все существующие сегодня вакцины способны справляться и с британским, и с другими штаммами.

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