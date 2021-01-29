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На видеоканале Kurzgesagt рассказали, что произойдет, если в мире разом взорвать все ядерное оружие, имеющееся у США, РФ, КНР, Британии, Индии и других стран.

Согласно словам специалистов, всего на планете насчитывается примерно 15 тысяч единиц атомного оружия. Даже если равномерно использовать их, нанося удары по различным мегаполисам, то они способны убить не менее трех миллиардов человек. Если же разместить боеголовки в одном месте, а потом взорвать, то сила взрыва будет равна извержению сразу пятнадцати вулканов Кракатау.

Возникнет гигантский пламенный шар диаметром 50 километров, из-за которого территория площадью 4,8 тысячи километров превратится в выжженную пустыню. Затем появится облако в виде гриба высотой 48 километров. Пепел и пыль начнут блокировать свет Солнца, из-за чего наступит ядерная зима, которая приведет к постепенному снижению температуры на всей Земле.

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