Учёные заявили о том, что бабочки-монархи в последние годы находятся на грани исчезновения.

Как сообщается, на некоторых территориях их обитает рекордно низкое количество. Так, указывается побережье Калифорнии, которое эти насекомые используют для зимовки. Согласно последним подсчётам, их численность составляет всего лишь около двух тысяч особей, в то время как 40 лет назад их насчитывалось несколько миллионов.

Подсчёт численности бабочек-монархов проводится каждый год. Как было выяснено, их численность начала сокращаться примерно с 90-х годов прошлого века. Предполагается, что причиной вымирания бабочек стало разрушение их среды обитания.

Так, бабочки-монархи каждую зиму отправляются с северо-западной части Тихого океана в сторону Калифорнии. В последние годы на их пути появляются жилые строения и сельскохозяйственные угодья, где используются химикаты, убивающие бабочек. Кроме того, на вымирание насекомых могло повлиять и изменение климата.