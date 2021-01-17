Челябинским специалистам удалось разработать электронный браслет, способный определять основные признаки COVID-19 и следить за состоянием зараженного человека.

Согласно словам Екатерины Давыдовой, замглавы Минцифры Челябинской области, команда «Нейротехнолоджи» создала уникальный браслет, который может выявлять начальные симптомы коронавирусной инфекции. Гаджет оснащен рядом медицинских датчиков, следящих за температурой тела, кислородом в крови и активностью вегетативной нервной системы носителя.

На базе этих данных девайс способен определить форму течения болезни. При необходимости он может передать эту информацию врачам. Давыдова отметила, что в случае массового производства этих браслетов удастся повысить долю зафиксированных случаев заражения коронавирусом.