В настоящий момент человечество переживает самый жаркий период со времен ледникового периода, заявляют американские ученые. По их словам, столь высоких температурных рекордов, как в последние годы, не было на протяжении 12 тысяч лет.

Эксперты также рассказали, что за невыносимой жарой придет не менее сильное похолодание. Они пояснили, что на это указывают результаты всех исследований климата на планете.

Ранее считалось, что после ледникового периода на Землю пришло тепло, которое не покидало ее в течение 12 тысяч лет. Однако позже выяснилось, что это не так. Примерно 6000 лет назад вода в Мировом океане и воздух начали медленно остужаться. Происходило это в течение довольно длительного времени, однако потом снова наступило потепление.

Произошло это уже в 17 столетии, которое считается веком промышленной революции. По мнению ученых, тогда, как и сейчас, глобальное потепление также спровоцировала деятельность человека.