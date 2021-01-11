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Британский штамм коронавируса реплицируется в горле и именно поэтому он на 70 процентов заразнее своего китайского предшественника, заявили ученые Бирмингемского университета. Они провели эксперимент, который показал, что вирусная нагрузка у пациентов, которые были инфицированы этим способом, действительно на 2 порядка больше.

Эксперты в ходе исследования сравнили мазки с «уханьским» коронавирусом и его британским штаммом, что позволило увидеть значительно повышенную вирусную нагрузку. Кроме того, ученые уверены, что исследование поможет им разобраться, почему мутировавший возбудитель Covid-19 очень быстро распространяется по человеческому организму.

Единственная во всем этом приятная новость – это то, что вакцины, которые уже были созданы и сейчас используются для прививок от коронавируса во многих странах мира, будут эффективными и против британского штамма. Несмотря на то, что в его генетическом коде все же имеются существенные изменения.

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