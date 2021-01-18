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Исследователи из Великобритании сообщили о возможности определять диабет с помощью ушной серы.

Оказалось, что состав данного вещества способен поведать о множестве проблем в человеческом организме. Поэтому она дает возможность диагностировать и даже прогнозировать ряд заболеваний. К примеру, показатель глюкозы в ушной сере может указать на наличие у пациента диабета. Специалисты даже разработали особое устройство для измерения этой характеристики.

Новый способ оказался весьма точным. Благодаря ему можно определять заболевания нервной системы и сердечно-сосудистые болезни. Исследователи также выяснили, что после удаления серы у людей с деменцией улучшалось состояние. Поэтому медики рекомендуют пожилым людям чаще проходить осмотр ушей.

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