Специалисты из Британии принялись за тестирование нового способа лечения коронавируса, базирующегося на использовании белка, вырабатывающегося при контакте с инфекцией.

По мнению исследователей, COVID-19 после попадания в организм начинает уничтожать белок интерферон бета, находящийся на первой линии обороны. Они уверены, что коронавирусная инфекция подавляет производство данного вещества, прячась тем самым от иммунной системы. Новый препарат не допускает развитие данного сценария, что позволяет снизить вероятность тяжелого течения болезни на 80 процентов.

В рамках клинических испытаний медицинского средства, представляющего собой особую рецептуру интерферона бета, было доказано, что его применение помогает людям, страдающим от астмы и прочих хронических болезней, перенести коронавирус в легкой форме.