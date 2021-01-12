Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ решил снова изменить название модели LADA 4х4, вернув ей наименование Niva.

В автосалонах данный внедорожник будут продавать под названием Niva Legend. Обновленный вариант авто будет отличаться от предыдущей версии усовершенствованными накладками вытяжной вентиляционной системы, что позволило уменьшить шум в салоне. К примеру, при перемещении с постоянной скоростью до 120 километров в час уровень шума составит примерно 2,2 децибела.

В плане технических характеристик автомобиль не изменится. Он все так же будет оснащаться бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 83 «лошадки», работающим в паре с 5-скоростной МКПП. Внедорожник также получит постоянный полный привод.