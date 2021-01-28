читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ назвал цены на обновленный вариант внедорожника Lada Niva Travel, внешне похожий на японскую модель Toyota RAV4.

Самую дешевую комплектацию новинки можно приобрести за 748 тысяч рублей. Она называется Classic, а также включает в себя передние электрические стеклоподъемники, подушку безопасности для водителя, зеркала с обогревом и электроприводом. В нее также встроен комплекс ЭРА-ГЛОНАСС. Версия «Комфорт» стоит 805 тысяч рублей и обладает кондиционером.

Наиболее дорогостоящая модификация называется Luxe Off-road и может быть куплена за 906 тысяч рублей. В ней имеется комплекс мультимедиа, парктроник, обогрев переднего стекла, 2 подушки безопасности, видеокамера для заднего обзора, более качественная шумоизоляция, внедорожные покрышки и пластиковый защитный обвес.

Вам может понравиться

Водителям рассказали о самой распространенной ошибке при парковке автомобиля

Игорь Серебряков, представитель ГК «АвтоСпецЦентр», в беседе с журналистами «АвтоВзгляда» рассказал о…

Японский эксперт предсказал появление электромобилей за 220 тысяч рублей

Совсем скоро на мировом рынке появится электромобиль, покупка которого обойдется всего в…

Автомобилисты пожаловались на «растаявший» асфальт в Брянске

Водители города Брянск начали массово жаловаться в Сети на асфальт, который «растаял»…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 10 °C |