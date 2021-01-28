Российский автопроизводитель АвтоВАЗ назвал цены на обновленный вариант внедорожника Lada Niva Travel, внешне похожий на японскую модель Toyota RAV4.

Самую дешевую комплектацию новинки можно приобрести за 748 тысяч рублей. Она называется Classic, а также включает в себя передние электрические стеклоподъемники, подушку безопасности для водителя, зеркала с обогревом и электроприводом. В нее также встроен комплекс ЭРА-ГЛОНАСС. Версия «Комфорт» стоит 805 тысяч рублей и обладает кондиционером.

Наиболее дорогостоящая модификация называется Luxe Off-road и может быть куплена за 906 тысяч рублей. В ней имеется комплекс мультимедиа, парктроник, обогрев переднего стекла, 2 подушки безопасности, видеокамера для заднего обзора, более качественная шумоизоляция, внедорожные покрышки и пластиковый защитный обвес.