Австралийские учёные пришли к выводу, что забывчивость может являться признаком эффективной работы ума.

Как отмечается, память в человеческом мозге стремится к наибольшей эффективности, и потому сохраняет только те сведения, которые считает важными. Всё остальное же из памяти «выкидывается». Так, в ходе исследования была изучена мозговая активность при встрече людей с другим человеком или каким-либо объектом без контекста.

Обнаружилось, что память начинает ассоциировать эти два предмета – к примеру, если знакомство с человеком состоялось в офисе, то мозг объединяет место и персону. Таким образом, если человек увидит в следующий раз своего нового знакомого вне офиса, то он может его и не узнать.

Кроме того, люди испытывают некоторые затруднения с запоминаем предметов, если они вдруг находятся на непривычном для них месте. По словам учёных, подобные феномены говорят как о том, что мозг эффективен, так и о том, что он в некоторой степени ленив.