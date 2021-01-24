Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Австралийские учёные пришли к выводу, что забывчивость может являться признаком эффективной работы ума.

Как отмечается, память в человеческом мозге стремится к наибольшей эффективности, и потому сохраняет только те сведения, которые считает важными. Всё остальное же из памяти «выкидывается». Так, в ходе исследования была изучена мозговая активность при встрече людей с другим человеком или каким-либо объектом без контекста.

Обнаружилось, что память начинает ассоциировать эти два предмета – к примеру, если знакомство с человеком состоялось в офисе, то мозг объединяет место и персону. Таким образом, если человек увидит в следующий раз своего нового знакомого вне офиса, то он может его и не узнать.

Кроме того, люди испытывают некоторые затруднения с запоминаем предметов, если они вдруг находятся на непривычном для них месте. По словам учёных, подобные феномены говорят как о том, что мозг эффективен, так и о том, что он в некоторой степени ленив.

Вам может понравиться

Ученые раскрыли секрет «покорения» суши рыбами после изучения массивного генома двоякодышащих рыб

Примерно 430 000 000 лет назад лопастеперая рыба Sarcopterygii стала первым созданием,…

В Дубне выпустили первую партию сверхтяжелых ядер московия

В городе Дубна физики ОИЯИ провели эксперименты по синтезу сверхтяжелых ядер московия,…

Найдены различия в смертности от коронавируса у представителей разных рас

Исследователи из Британии определили, что у представителей различных этнических групп коронавирус протекает…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |