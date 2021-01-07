Ученые из Австралии провели исследования с клетками памяти и выяснили, насколько хватает иммунитета от коронавируса, приобретенного после болезни или при вакцинации.

По мнению экспертов, клетки памяти, содержащиеся в крови, способны повышать стойкость организма человека к коронавирусной инфекции. При этом минимальный срок, в течение которого иммунитет защищает организм от заражения, составляет 8 месяцев.

Ученые рассказали также, что очень многое зависит от влияния возбудителей заболеваний на антитела. К примеру, против некоторых болезней иммунитет способен бороться на протяжении всей человеческой жизни, так как их возбудители дают слишком сильную реакцию. Коронавирус же влияет на антитела совсем по другому, из-за чего не исключается возможность повторного заражения спустя некоторое время.

Напомним, что ранее российские эксперты сообщали, что единственным условием для повторного заражения Covid является слабый иммунитет человека.