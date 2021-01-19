Древние майя с удовольствием курили табак, но для общения с высшим разумом они использовали совсем другие вещества, рассказали ученые из университетов Вашингтона, Чикаго и американского штата Кентукки.

Чтобы доказать свою теорию, эксперты провели исследование сосудов из керамики, называющихся вененерас. На русском языке это слово означает «бутылка с ядом», но ученым удалось установить, что хранилась в них отнюдь не отрава. В большинстве сосудов были обнаружены следы двух разновидностей табака – N. Rustica и Nicotiana tabacum. Однако в некоторых специалисты нашли микроскопические остатки несколько необычного вещества.

Называется оно Tagetes lucida или мексиканский эстрагон. В русском языке наименование растения звучит как бархатцы лучистые. Ученые заявили, что они не оказывают никакого психоактивного воздействия, поэтому скорее всего применялись в виде смеси с табаком для более приятного вкуса.

Эксперты отметили, что ранее в сосудах древних майя находили в основном табак и его производные – анабазин или котинин. В некоторых случаях удавалось подтвердить, что представители великой цивилизации курили растения, содержащие кофеин. Однако с бархатцами ученые встретились впервые.