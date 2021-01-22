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В деревне Мулало в Эквадоре археологи обнаружили захоронение инков с двенадцатью скелетами. Издание Ancient Origins сообщает, что кладбище появилось здесь еще 500 лет тому назад.

Ученые сообщают, что останки древних людей отправлены на экспертизу. Главная ее цель – установить, все ли похороненные принадлежали к цивилизации инков. Пока известно, что некоторые из скелетов – детские.

Помимо человеческих останков в захоронении обнаружили ряд артефактов, которые датированы 1400-1500 годами. По словам археологов, именно в этот период инки сдавали свои господствующие позиции в Эквадоре колонистам из Испании.

Кладбище было замечено два года тому назад, однако археологи ожидали удобного момента для того, чтобы начать раскопки. И этот момент настал – местные фермеры решили установить резервуар для воды как раз на месте захоронения.

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