Археологическая группа во время проведения раскопок на территории гробницы Монтелирио Толос, расположенной в Испании, нашла кинжал, изготовленный из горного хрусталя.

Согласно словам специалистов, речь идет о наиболее технически сложном артефакте среди всех реликвий, когда-либо обнаруженных в Иберии. Отмечается, что он был создан около 5 000 лет назад. Длина данного оружия равна 20 сантиметрам. Рядом с ними были также обнаружены 4 лезвия и 10 наконечников для стрел.

Горный хрусталь при этом добывался очень далеко от места захоронения артефакта, поэтому владелец оружия, скорее всего, заплатил за него огромные деньги. Таким образом, ученые предположили, что он наверняка принадлежал члену местной элиты. Рукоять кинжала при этом была изготовлена из слоновой кости.