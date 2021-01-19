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Южноафриканский Пиннакл-Пойнт в древние времена был настоящим раем на земле, рассказывает археолог Кертис Мареин. По его словам, затопленный в настоящее время участок ранее назывался Палео-Агуальской равниной, экосистема которой идеальна подходила для жизни.

Это подтверждается исследованиями, в ходе которых ученым удалось обнаружить огромное количество пещер древних людей. Здесь они жили примерно 170 тысяч лет назад и отлично себя чувствовали даже после извержения вулкана Тоба, которое спровоцировало глобальную зиму на планете.

Антрополог Джейми Ходжкинс, который также проводил исследования в Пиннакл-Поинте, проследил миграции животных, изучая их перемещения по окаменевшим останкам зубов. Он уверен, что антилопы и другие представители дикого мира также были довольны той экосистемой, которая сложилась на равнине.

Оба исследователя заявляют, что древние люди здесь не нуждались в пище – в их распоряжении постоянно были моллюски и другие морские жители, а после расширения береговой полосы, они могли разгуляться на широком пространстве с большим количеством диких животных.

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