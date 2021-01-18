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В издании Bloomberg, сославшись на собственный источник, заявили, что специалисты Apple принялись за создание iPhone со складным дисплеем для конкуренции с аналогичным смартфоном от Samsung.

Указывается, что в американской корпорации уже был разработан прототип гибких экранов, которые в настоящее время проходят внутренние тесты. Однако руководство все еще не утвердило планы касательно старта продаж нового гаджета. Речь идет о небольшом устройстве, диагональ дисплея которого в развернутом виде достигает 6,7 дюйма.

Автор материала отмечает, что создание и выпуск такого девайса станет радикальным шагом для «яблочной» компании. Впрочем, он не исключает, что продажи подобных смартфонов начнутся лишь через несколько лет. На данный момент времени Apple сконцентрировала свои усилия на разработку iPad и iPhone новой генерации, которые выйдут в конце текущего года.

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