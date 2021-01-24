В американском профильном издании HotCars высоко оценили новый вариант внедорожного авто УАЗ «Патриот», созданный в РФ.

Отмечается, что в текущем году данную модель начнут продавать в Соединенных Штатов под маркой Bremach Taos, которая специализируется на создании авто с полным приводом. Сборка новинки будет осуществляться в американском штате Калифорния. Ее начальная комплектация обойдется американцам в 26 000 долларов (около 1 миллиона 900 тысяч рублей).

Эксперты издания отмечают, что российская машина не только имеет доступную цену, но и высокую надежность. К ее преимуществам они отнесли огромный клиренс, составляющий примерно 21 сантиметр, кожаный салон, подогрев кресел и современную систему мультимедиа. Автомобиль также оснащен системой курсовой устойчивости.