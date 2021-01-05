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Соединенные Штаты вывели последних 300 военнослужащих со своей базы «Шэнк», которая расположена в афганской провинции «Логар». Это произошло после того, как США заключили с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) соглашение о мире.

Стоит отметить, что данная база является самой крупной на территории Афганистана. В течение 8 лет (2006-2014) здесь располагалось до 18 тысяч американских военнослужащих. На территории базы располагался собственный аэродром, который был свернут после подписания соглашения.

Соединенные Штаты отдали крупнейшую базу в ведение афганских военнослужащих. Согласно договору, они должны уже в мае 2021 года полностью вывести свои войска с территории Афганистана.

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